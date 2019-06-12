行銷嘉蘭部落 台東大學搭建3樓高「巨人祖靈」

2019-06-12 10:53

［記者黃明堂／台東報導］台東大學師範學院3個系的學生花了近20天集體創作，以多元素材打造出一個高達3層樓的排灣族巨人祖靈，與師生、嘉蘭部落族人一起傳承最美麗的傳統文化。

東大師範學院執行USR大學社會責任實踐計畫，13日將舉辦期末專題成果發表會，從數位行銷、深度旅遊及山林戶外3個面向表現成果，學院門口的巨人祖靈是數位媒體與文教產業學系、文化資源與休閒產業學系、體育學系，3系跨領域合作的產物。

校方說，祖靈高達3層樓的巨大祖靈，是3系學生以自然素材合件搭建，除了呼應本次專題成果，也意喻著有祖靈祝福，共同推廣金峰鄉嘉蘭部落。

在專題成果發表內容方面，數位媒體與文教產業學系帶來專題發表為「凝聚maqepu」，由賀俊智系主任、翁漢騰老師、許志維老師，分別從不同數位科技媒體，教導學生進行多元創作。有環境視覺指標、3D角色設計、AR互動遊戲等作品，更以日本最新的指標系統結合AR互動遊戲，讓到嘉蘭部落的遊客可以經由指標導覽了解嘉蘭各景點之美，利用手機掃描指標與AR遊戲中的3D角色互動遊戲，進一步了解嘉蘭原民部落的故事。

文化資源與休閒產業學系由系主任蔡進士老師規劃一系列的探索課程-「原．來慢生活」，系上飲料調製專長的張凱智老師，以金峰鄉當地農產為材料，調製充滿「原味」的沁涼飲品；研究人類學專家的鄭肇祺老師，也將呈現帶領學生走訪部落每一個角落的田野調查；許立群老師則是透過每一次的出訪部落，真實記錄地方人文景致，完成專屬部落的文創地圖。

而體育學系用戶外活動為切入點，展演「繩索攀降」技術，並由體育學系具有國際繩索教練執照的李潛龍老師及培訓後的同學帶領體驗。

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