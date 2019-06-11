「打造．你的民宿夢」 桃園市民宿管家學校開學囉

2019-06-11 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局為增加特色民宿，並結合觀光旅遊、休閒農業的發展需求，首度開辦的「桃園市民宿管家學校」11日在大溪區公所舉行開學典禮，100名學員將分階段接受民宿基礎課程、主題工作坊及個案輔導，希望他們未來能打造更多具特色的民宿，提升桃園觀光產業競爭力。

桃市過去因土地使用及民眾對民宿申設法規不熟悉，至2015年時的合法民宿家數僅22家，近4年來觀旅局積極於復興山區輔導民宿業者合法登記、開放大溪老城區設置民宿，也開放部分都市計畫區（大溪老城區）為人文及歷史風貌區，加上休閒農業區的設立，讓可申設民宿的場域大幅增加，至今民宿已增為53家。

觀旅局長楊勝評表示，民宿首重特色，不像飯店制式化，在一般印象中，民宿是一個圓夢的行業，可以打造屬於自己特色的建築並營造特別風格；然而民宿經營涉及科技網路運用、導覽解說、遊程設計及農事體驗等，需要實務經驗，透過學校的專業技能訓練將引導有意進入民宿產業的民眾「第一次經營民宿就上手」，尤其學員來自不同的領域，希望以最實際的經驗分享，讓學員了解民宿甘苦，掌握經營要訣。

楊勝評說，民宿管家學校分三階段課程，全部免費，分別為民宿基礎課程、主題工作坊及個案輔導。第一階段基礎課程16小時，傳授基礎民宿知識；第二階段工作坊為8天64小時，規劃實作體驗，「做中學．學中做」以累積實戰經驗；第三階段將遴選出最具民宿經營潛力的20名學員參與個案輔導，協助申設民宿及在地特色跨域合作。

其中，基礎課程分為老城區專班、海線休區專班、山線休區專班、青年專班等4個班級，100名學員來自旅行社、旅宿業、休閒農業、百貨業、補教業、學校講師、護理師等不同背景；市府邀請「七大管家」擔任導師引領學員進入民宿的世界，包括「空間規劃管家」季子弘、「導遊管家」陳炳輝、「主廚管家」曾子文、「旅遊管家」鄭佑軒、「網銷管家」周懷祖、「工藝管家」陳秉弘、「農事管家」潘寶秀傳授民宿經營知識。

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