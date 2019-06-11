十八姑娘一朵花！ 元長樂齡中心長輩廟前扮戲

2019-06-11 15:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「十八姑娘一朵花」、「四季紅」歌聲從雲林縣元長樂齡中心傳出來，數十名長輩又唱又跳，還學習利用競選旗幟DIY做後背包，可以背著趴趴走，還到轄內各寺廟表演話劇，人人開心學習，老當益壯。

元長鄉樂齡學習中心結合元長鄉龍岩社區發展協會開辦老人樂齡課程，不僅陪伴老人家走出去，也鼓勵他們在寺廟「神明生」的慶典中，跳舞表演給神明觀賞，吸引社區民眾爭相報名想要參加樂齡課程。

元長樂齡學習中心主任張婉玉、龍岩社區理事長鄭美惠、志工沈台興等人還特別安排老人家在社區的「將軍公」、「春姑宮」慶典各表演一場快閃舞蹈，為神明慶生跳舞給神明看，不僅參與演出的長輩開心，也在社區造成話題。

樂齡講師楊惟智表示，樂齡中心課程相當多元化，各種手工藝DIY、教導長輩利用事先收集來的競選及活動旗幟做背包，還讓大家穿上大紅舞衣唱歌跳舞，所到之處都贏得熱烈喝采，也讓元長樂齡中心成為老人最佳學堂。

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