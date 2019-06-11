虎井嶼人口嚴重外流 僅有一名國小畢業生

2019-06-11 12:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖南海的虎井嶼，與其他離島一樣，面臨人口嚴重流失問題，虎井國小全校僅6位學生，今日畢業典禮僅有一人翁宜美，雖然囊括所有獎項，但凸顯少子化嚴重現象，離島趨勢更為明顯，亟需吸引年輕人口回流。

曾是觀光旅遊勝地的虎井嶼，近年來受到七美及南方四島旅遊異軍突起，加上島上缺乏旅遊新元素，導致每日300餘班次南海航線，不到10班快艇登島，間接影響青年返鄉意願，只能坐擁北回歸線經過的美景及傳說中虎虎虎日軍前進指揮所傳說，卻未能帶來觀光人潮，帶動島嶼蓬勃發展新生命，現在島上最多的貓，因此也有貓島之稱。

虎井國小就像其他島嶼小學一樣，面臨人口外流及少子化影響，全校僅6位學生，但教職員工加上校長就有10人，早已超過1比1比例，雖然外界質疑投諸過多教育資源，但離島因特殊地域性，仍需要保留，才能照顧離島學子，今年唯一的國小畢業生翁宜美，成為天之驕子，集萬千寵愛於一身。

校長林妍伶表示，今天是虎井國小第69屆的畢業典禮，很特別的，這次的畢業典禮是由虎井國小的學生自己策劃、自己進行工作分配，同時甄選當天自己想要的工作角色，所以不論是主持人（司儀）、接待人員、音控及遞茶水人員，每一個工作都是小朋友想要並且應徵而來的，當然他們也會為這個工作角色做好準備。

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