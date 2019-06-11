悲！出生3個月浪浪疑遭潑熱油 高市1個月3起虐狗案

2019-06-11 11:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1個月驚傳3起虐狗案，高市關懷流浪動物協會理事長王小華促市府動保處及警方儘速緝凶，她點出被虐犬隻均未植入晶片問題，認為動保處應深入公園等地加強稽查，嚴格要求飼主植入晶片。

高市關懷流浪動物協會理事長王小華今表示，高市1個月內發生3起虐狗案，上個月才驚傳1隻黑狗被飼主以塑膠袋套住口耳鼻，再以膠帶纏繞並綑綁四肢，將牠虐殺後棄屍工地旁。

王小華指出，2週前她又接獲1隻紅貴賓被人以束帶封嘴，棄置在楠梓區一座橋下，造成牠的下巴長蛆，肉爛掉還發臭，甚至鼻樑見骨，幸好工人鋤草發現通報，她據報前往救援，送醫才保住一命。

沒想到她昨天又接獲民眾通報，1隻小狗疑似被人潑灑熱油，穿梭在美濃區田間，因疼痛不斷發出哀號聲，她前往救出1隻剛出生滿3個月的小狗，取名為「大餅」，身體大面積燒燙傷，令人慘不忍睹。

王小華表示，緊急將牠送往醫院救治，發現牠嚴重貧血，傷口已經出現腐爛，甚至出現敗血症，緊急輸血與治療，迄今仍未脫離險境，院方根據牠的傷勢，認為是被人潑灑熱油。

王小華痛斥虐狗人可惡，「才3個月大的小狗，需要這樣子傷害牠嗎？」希望市府動保處能重視，要求動保處及警方儘速揪出兇手嚴懲，並深入公園等地加強稽查，嚴格要求飼主植入晶片，只要犬隻發生狀況，立刻就能找到飼主，減少更多虐狗事件。

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