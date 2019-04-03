一腳把狗踢飛到空中！虐狗影片超殘忍

2019-04-03 09:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕打狗竟把狗踹上天！台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，指嘉義縣朴子市疑有稻田主人為了驅趕闖入田地的狗，手持棍棒追打，多次用腳狠踹，黑狗兩次遭踢飛，台灣動物緊急救援小組表示，已與動保執法單位追查虐狗人的身分。

台灣動物緊急救援小組表示，今天凌晨接獲網友轉寄影片投訴，一名田地主人為了驅趕流浪犬，竟手持棍棒追打，甚至用腳狠踹，黑狗被狠狠踹飛到空中至少兩次。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，初步了解，影片拍攝地點在嘉義朴子，當地學生路過時無意間拍下，台灣動物緊急救援小組正在聯絡拍攝者，希望了解影片中更多細節，找到虐狗人士。

影片的註解寫下：「小小生命竟被你這樣傷害，不停地用腳踹，狠狠地往死裡踹，甚至踹到狗飛起來！若你不喜歡牠們，可以驅趕沒有關係，但你今天用這種方式對待流浪動物就是不對。流浪根本不是牠們願意的，如果可以選擇，誰會願意流浪？」

台灣動物緊急救援小組提醒，虐待或傷害犬貓等動物都違反《動物保護法》，若造成貓狗重傷或死亡，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金。

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