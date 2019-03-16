老翁領養流浪犬用機車拖行回家 小狗遍體麟傷路人攔車制止

2019-03-16 15:36

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣82歲林姓老翁昨到縣內動植物防疫所，領養一隻混血虎斑犬，竟用童軍繩綁住小狗脖子，以機車拖行300公尺，造成狗狗遍體麟傷，路人見狀中途攔下，防疫所將依違反動保法開罰，最高可罰7萬5000元。

林姓老翁認養這隻流浪犬當寵物，原本要置於機車腳踏板載回家，但狗狗不從，便以童軍繩繫住脖子，繩子另一端綁住機車後座拖行，行經五結消防分隊附近路段，被多名路見不平路人攔下，此時小狗全身傷痕累累，前腳傷口鮮血噴出來。

事發後，小狗被送回動植物防疫所，愛狗人士藝人楊懷民獲知此事，今天帶到他成立的「飛翔蜜境」照料；此事被PO上網，林姓老翁拖狗之舉，招致網友撻伐。

防疫所表示，此舉已違反動保法第5條第一項第七款規定，可處以1萬5000元到7萬5000元罰款，日後各界領養流浪動物時，會一併檢視運送的交通工具，避免類似事件再度發生。

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