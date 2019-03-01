祖孫沙灘「活埋」馬爾濟斯 動保處：僅對動物構成「騷擾」

2019-03-01 16:27

〔記者周湘芸／新北報導〕台灣動物緊急救援小組今天接獲網友轉寄影片投訴，有祖孫3人昨天在淡水老街約攝氏12度低溫旁的沙灘，將1隻馬爾濟斯犬埋在沙子裡，直到路人看不下去過去勸導，他們才將狗狗挖出。對此，新北市政府動物保護防疫處處長陳淵泉說，這個行為僅能構成對動物的「騷擾」，但若勸導不聽，仍可依《動物保護法》開罰3000到15000元罰款。

台灣動物緊急救援小組今天接獲投訴，昨天下午淡水老街氣溫約只有攝氏12度，卻有祖孫3人在沙灘上將1隻馬爾濟斯犬整個身體埋入冰冷的沙灘中，3人還在一旁哈哈大笑，直到有路過民眾看不下去，前去勸導，兩個小孩才將狗狗挖出，只見馬爾濟斯已全身沾滿泥沙，慘不忍睹。

對此，陳淵泉指出，這個行為僅能構成對動物的「騷擾」，並非「傷害」，過去類似的案例很多，但埋進沙中是首見。若有發現這樣的情況，動保處會先進行勸導，若不停止動作，才會依《動保法》針對虐待動物開罰。

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誇張！把寵物當玩具 祖孫3人淡水沙灘活埋馬爾濟斯

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