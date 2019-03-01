誇張！把寵物當玩具 祖孫3人淡水沙灘活埋馬爾濟斯

2019-03-01 13:07

〔記者蔡清華／綜合報導〕台灣動物緊急救援小組今天接獲網友轉寄影片投訴，昨天下午在淡水老街旁的沙灘，有祖孫3人將一隻馬爾濟斯犬埋在冰冷的沙中作弄，直至路人看不過去勸導才將狗挖出，狗兒全身沾滿泥沙，慘不忍睹。這段影片被貼上網後引發網友痛罵，直指這家人做最壞的生命教育。

台灣動物緊急救援小組今天接獲網友轉寄影片投訴，昨天下午淡水老街約12度低溫，卻有祖孫3人在沙灘上惡整一隻馬爾濟斯犬，將牠埋在冰冷的沙灘中，祖孫三人還哈哈大笑，直到有看不過去的路過民眾前往勸導，兩小孩才將狗挖出，但此時狗兒已全身沾滿泥沙，骯髒不堪。

這段影片被貼上網後，引發網友痛罵大人帶著小孩拿狗當玩具，是最壞的生命教育；網友痛批「這樣的家庭教育小孩長大後沒有一點愛心同理心，很糟糕！」，「怎麼不讓狗挖洞埋他們三人？」，「把寵物當玩具，教育失敗！」

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，埋狗這件事並非一定虐狗，像日本鹿兒島南端的指宿市，就以「沙浴」聞名，透過天然地熱加溫後的沙子，可以促進排汗，緩解身體不適等，但「沙浴」全程有專人指導。反觀台灣淡水的沙灘，因為沙子比熱小，冬天比海水還冰冷，將一隻小型馬爾濟斯犬埋在冰冷的沙中，會讓狗瞬間血管收縮，是很危險的事。

台灣動物緊急救援小組獸醫師王斐正則指出，因海沙富含鹽份，PH值偏高，呈鹼性，除非埋狗結束後立即回家沖洗乾淨，否則對狗的皮膚有傷害；除此之外，獸醫師也提醒，因馬爾濟斯屬小型犬，埋在沙中也可能因壓力造成橫膈上下困難，出現呼吸窘迫等症狀，嚴重時會有生命危險，實在不應開玩笑。

倪京台則強調，許多家長買貓狗來養是要當成小孩的「玩具」，是很不正確的觀念；正確的方式，是把「貓狗」當成一個生命對待，讓貓狗陪伴孩子們成長，讓孩子學習照顧小動物，讓孩子變得更成熟，更有責任感；同時，貓狗也讓孩子體驗生、老、病、死為人生必經過程，是最珍貴的一門生命教育課。

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