蔡英文團隊問版權 導演易智言讚：尊重我收到了

2019-06-11 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕執導電影《藍色大門》與電視劇《危險心靈》的台灣導演易智言日前在臉書發文，盛讚「在全台灣著作權一片荒蕪的狀態下，蔡（英文）團隊謹守最嚴謹的分寸，把小事都當成對創作者的大事」，文末附上「祝英台」的圖片，直言表態支持蔡英文。

易智言日前在臉書發文，表示日前接獲總統蔡英文團隊的小編傳訊，徵詢同意是否可使用「行動代號」的標語作為民進黨黨內初選的文宣，而概念近似他五年前的電影「行動代號：孫中山」的片名，對此，易智言則是回應「沒有問題」。他表示，蔡團隊的徵詢讓他感受到對創作者應有的尊重，大讚「尊重我收到了」。

易智言開心地說：「在全台灣著作權一片荒蕪的狀態下，蔡（英文）團隊謹守最嚴謹的分寸，把小事都當成對創作者的大事。」

易智言提及當年「藍色大門」的對白、文字圖像、電影片段，甚至連主角的名字，都被外界廣泛私自挪用，卻從來沒有徵詢過他本人的意見，更說「足可比對蔡團隊對一個小市民的態度。」

蔡團隊的詢問，讓他感嘆說道，「觸發我善感地決定必須再度短暫開啟臉書，把浮光掠影的小事當成大事，容許我必須說說」，文末更表態支持「這一位」，更說「6/10─14這五天，手機會開機，而且我有市話。」

易智言畢業於美國加州大學洛杉磯分校，1995年拍攝第一部劇情長片「寂寞芳心俱樂部」，2002年執導的校園純愛電影「藍色大門」，打開桂綸鎂在台灣的知名度。2007年拍攝「危險心靈」電視劇，更獲得第41屆金鐘獎「戲劇節目獎」。

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