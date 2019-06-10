她看韓劇「閃耀」 寫成全國10大會考作文範本

2019-06-10 21:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年國中會考作文「青銀共居」，擊敗不少考試高手，全國作文滿6級分人數銳減，曉明女中學生雷婷羽將前往養老院報佳音及看韓劇「閃耀」來的靈感，以家中開養老院的虛構故事，抒情兼論述的寫法，無違和感呈現對青銀共居的看法，寫成全國10大會考作文範本。

雷婷羽從小愛閱讀，養成寫作功力，但看到會考「青銀共居」的題目時，直覺「這什麼題目」，一度不知從何下手，冷靜下來後突靈光乍現浮出曾到養老院報佳音的景象及曾看過也以養老院故事為劇情的韓劇「閃耀」，當下立刻決定從虛構家中開養老院的主軸出發，竟一氣呵成竟寫了近千字的文章。

她寫原本不擅長跟老人互動，因家中養老院缺人手，暑假被迫到養老院幫忙，從中發現自己對老人存有包括死氣沈沈、倚老賣老等成見，養老院的老人全不然是想像中的模樣，有感寫下「時代的隔閡並不是條深不見底的峽谷，而是看似可怕，只要有心便能越的吊橋」，更成功呼應第一段破題的「用心，深不見底的時代隔閡峽谷，將成搖晃的吊橋」文句描寫。

前半段以抒情文體下筆的文章，在起承轉合的分配下，成功「轉」成論述文體，強調「青銀共居」是拉近青銀距離的機會，抒情與論述文體兼具的寫法，無違和感呈現看法，成功獲得作文最高6級分佳績，更被選為全國10大作文範本，也是曉明女中連續兩年學生的會考作文入選全國10大範本。

曉明女中國文老師羅尤莉指出，雷婷羽的這篇會考作文最大的特點是運用「峽谷」、「吊橋」譬喻青銀代溝，再多次運用「原先預料…取而代之」的對比修辭法，描寫自己對老人刻板印象的改觀，如「原先預料的死氣沈沈，取而代之的是活力滿滿」等，讓人讀起來心有戚戚焉。

羅尤莉指出，國中生就能運用多重修辭手法寫成長文，寫作功力應是雷婷羽的作文受肯定的關鍵。會考成績考出5A、7個+的雷婷羽則說，她比較擅長寫論述文，但想到抒情文較能讓閱卷老師有感，才試著以抒情兼具論述文的寫法呈現想法，得知作文被選作全國範本有嚇一大跳，但也因此增加不少自信，未來想嘗試寫作投稿。

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