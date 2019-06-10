工會質疑幫長榮疏運 交部：爭勞權與維護民眾權益非互斥

2019-06-10 11:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會今天召開記者會，質疑交通部協助長榮疏運，助長其協商的強硬態度，無意識打壓工會。交通部回應，勞工爭取勞動權益，與政府維護民眾的公共利益，兩者應是一體兩面、相輔相成，並非互相排斥；交通部身為民航事業主管機關，有責任確保旅客權益。

交通部表示，桃園市空服員職業工會宣布取得罷工權，恐連帶衝擊「立榮航空」國內線，由於實際罷工日期未明，為維護旅客權益，交通部必須整備運能因應。交通部表示，運能整備是為疏運旅客，其中獨營或占半運能的離島航線，政府也有責維持疏運，且均須收費，航空公司一旦無法提供服務，也要負退票或賠償責任。

交通部強調，勞工爭取勞動權益，與政府維護民眾的公共利益，兩者應是一體兩面、相輔相成，並非互斥；相信勞工爭取權益的目標是資方，也無意造成無辜旅客的不便或損失，說「協助疏運是替航空公司卸壓」是對交通部的誤解。

交通部表示，台灣是海島國家，航空在金馬澎等離島擔負聯外交通重任，為避免影響國人及旅客就學、返鄉、工作、就醫等要事，或排定的假期旅遊，交通部身為民航事業目的事業主管機關，有責確保旅客權益。

交通部指出，馬祖航線由「立榮航空」獨營，澎湖與金門，立榮所占運能約半數，一旦空服員罷工影響「立榮航空」營運，原本交通已相對不便的離島居民，行的權益將受到嚴重衝擊。未來若啟動軍機投入離島運輸，將僅限於彌補罷工所導致的「立榮航空離島航線」運能缺口，且所有航次均須收費。

交通部表示，期盼事件能儘速圓滿落幕，達成公共利益、勞工權益與公司永續經營的三贏；而交通部協助降低旅客的不便，也是希望協助化解旅客對罷工行動的不滿，正面看待工會爭取權益之努力。

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