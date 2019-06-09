防範長榮罷工衝擊 民航局檢視應變方案

2019-06-09 22:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會7日以高達9成會員同意票數取得合法罷工權，無預警罷工恐再度上演。行政院已指示此次罷工由勞動部處理勞資協調、交通部負責罷工後續應變作為。而民航局今天也召開緊急應變會議檢視業者及其他單位應變方案，交通部明天下午也將召開應變中心會議，長榮、華航將出席說明應變措施，力求將罷工可能衝擊降到最低。

民航局今天召開應變會議，檢視業者及其他單位應變方案，包含罷工後造成航班異動，業者的資訊揭露、告知旅客服務等作為；一旦發生罷工，首要工作是降低對旅客的衝擊，特別是避免旅客無謂的奔波，針對行程一定會受影響的旅客，也要做好疏運措施。

民航局表示，由於是準備作業，今天會議長榮航空未派員出席，但表示將盡全力配合應變作業。

據了解，行政院對此次可能發生的長榮空服員罷工已有明確分工，勞資協調事宜將由勞動部專責處理，罷工後的各項應變作為由交通部主導，交通部成立的應變中心預計今天下午召開跨部會應變會議。

由於長榮航空日前表示24日以前不進行協商，工會揚言不排除在此之前宣布罷工，勞資雙方一觸即發。為避免罷工危機再度上演，勞動部也邀請長榮航空及桃空職工明天參加協商會前會，盼凝聚雙方共識，工會上週已表態參加，長榮航空今天也表態出席。

據了解，勞資雙方將在會前會會議中針對下次協商程序、進行方式、日期及是否開放直播等細節進行討論。

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