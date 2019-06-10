批交通部做長榮靠山 工會爆：6月華航空服員缺口已達300人

2019-06-10 10:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會今天上午召開記者會，痛批交通部在此次長榮空服罷工事件中，召開應變會議請華航及其他單位協助長榮疏運計畫，做長榮航空靠山，助長其協商的強硬態度，並三問部長林佳龍是否圖定特定財團。華航分會會員更爆料，華航光是6月份就高達300個人力缺口，根本無暇協助長榮疏運。

工會表示，交通部已擬定ABC應變計劃反制，包括其他航空加班、海運家開船班、國防部軍機協助等，打算傾國家之力花納稅人的資源，幫助長榮航空公司解決罷工的疏運問題，令人感到遺憾。

工會更三問交通部長林佳龍:請問林佳龍部長知道自己正在助長長榮航的強硬嗎？請問林佳龍部長這是否有圖利特定財團，並打壓工會團結權之嫌疑呢？交通部要出動軍機幫私人企業擦屁股，請問林佳龍部長這樣還會認為工會不應該爭取禁搭便車嗎?

工會理事長鄭雅菱表示，罷工可能造成旅客一時的不便，但如果交通部介入民營公司的勞資糾紛，協助解決輸運問題，將導致長榮一再強硬的態度，正是因為交通部在長榮航空背後做靠山，所以幾次協商會議長榮的態度都非常強硬，甚至在工會取得合法罷工權仍表態24日以前會不做任何協商。

工會質疑，交通部和勞動部官員曾列席旁聽協商會議，並私下向工會表示長榮態度十分強硬，既然政府認為強硬，為何又要展開疏運計畫助長長榮的強硬態度。工會更表示，若長榮航空持續維持一貫強硬態度，交通部也協助疏運，無疑是把工會推向必須透過罷工解決問題的路上。

桃空職工監事王美心表示，5月24日和5月29日的兩次協商，公司都未提出最新對案，僅是拿出調解後的對岸討論，工會取得罷工權後，也無提出進一步的對案，連下次協商會議日期也無法提供，真的看不到長榮解決的誠意，只有強硬跟拖延。工會重申，真的不想讓罷工造成兩敗俱傷，協商大門仍開啟，請長榮航空拿出解決問題的誠意跟態度。

桃空職工華航分會會員黃慧甄表示，交通部積極請華航及其他單位協助疏運，但問題是華航空服員目前也面臨人力吃緊狀況，無法負擔多餘的疏運；上週已有會員向工會申訴，想申請因病留停8到10週，卻直接遭公司拒絕，公司表示光是6月華航空服人力缺口就高達300人，7、8月傳統旺季人力缺口將更嚴重。工會表示，若交通部還要求多華航提供更多人力、加班機協助疏運，是否要讓華航空服員一起過勞？交通部不該著重在疏運，而是正視勞資爭議問題，才是根本的解決之道。

對此，華航表示，即便要支援罷工疏運，也是在華航運能許可的範圍內，華航會衡量機隊、空位、人力再做協助，對於空服員影響不大，至於有組員請假遭拒，華航表示會再進一步了解。

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