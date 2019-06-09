高市鳳松路2周前才鋪路 今晚出現道路凹陷

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區鳳松路2周前才剛鋪路，不料今晚突然出現道路凹陷，由於該路是交通要道，養工處先以三角錐圍起，將儘速查明凹陷原因，預計明天修復完成。
高市鳳山區鳳松路108號統一超商前，今晚突然出現道路凹陷，市府養工處據報到場處理，先以三角錐包圍，現場進行交通管制，提醒路過民眾小心。
由於鳳松路2周前，市府養工處才剛鋪路，不料今晚竟然出現道路凹陷，養工處表示，目前道路凹陷原因尚不明，已通報管線群組了解，將儘速查明道路凹陷原因，預計明天修復完成。
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〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區鳳松路2周前才剛鋪路，不料今晚突然出現道路凹陷，由於該路是交通要道，養工處先以三角錐圍起，將儘速查明凹陷原因，預計明天修復完成。
高市鳳山區鳳松路108號統一超商前，今晚突然出現道路凹陷，市府養工處據報到場處理，先以三角錐包圍，現場進行交通管制，提醒路過民眾小心。
由於鳳松路2周前，市府養工處才剛鋪路，不料今晚竟然出現道路凹陷，養工處表示，目前道路凹陷原因尚不明，已通報管線群組了解，將儘速查明道路凹陷原因，預計明天修復完成。