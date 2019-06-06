高雄人口4、500萬人 韓國瑜改口：是假設不是量化

2019-06-06 17:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜曾聲稱高雄人口目標可達4、500萬人，但根據最新人口數據，高雄市人口已連續4個月減少，今年5月再減203人。對此，韓國瑜今天下午受訪時改口說，4、500萬人的假設，並不是量化，且不見得在他任內，也許5年、10年、15年，但高雄一定可以變台灣首富。

今年2月起，高雄市人口又開始減少，2月減少11人、3月減少325人、4月減少42人、5月人口又減少203人，最新人口數為277萬3026人。網友開酸說：「市長都要北漂了」、「韓市長說的500萬人，哪一年能達成呢？」

對此，韓國瑜今天下午受訪時說，4、500萬人的假設，並不是量化，每一天、每一個星期、每一個月多少人，這是不對的。

韓國瑜強調，高雄重大投資、建設一旦啟動後，像自由經濟貿易區，大家都來投資，這時候人口會集中，另外像材料循環專區、國際大機場，「如果沒有這些大建設，那你每一天、每一星期去計算這些人數，是沒有意義的。」

韓國瑜說，重點是，高雄經濟如果要脫胎換骨，就要搭配一些重大建設，南台灣經濟要衝起來，高雄人口一定會成長。

韓國瑜說，希望有一些人的批評，不要每一天去算，每一個星期去算，要看高雄有沒可能在某些大建設支撐下，南台灣建設迅速起飛，這時候人自然會進來，「不見得在我任內，maybe（也許）5年、10年、15年，但高雄一定可以變台灣首富，各地商人都來了，高雄人口一定會成長。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法