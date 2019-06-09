挨轟忙韓國瑜選舉造勢 民政局長今帶隊入疫區滅蚊

2019-06-09 18:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情延燒，市長韓國瑜與防疫區里指揮中樞民政局長曹桓榮忙著到花蓮參加總統初選造勢挨轟，曹桓榮今端午連假最後一天深入疫區，希望趕在大雨來臨前，全面清除孳生源。

高雄市區登革熱疫情延燒，本土病例已累積達16例，區公所、清潔隊在端午連假，頂著烈日加班清淤滅蚊，民政局長曹桓榮今於端午連假最後一天帶隊深入疫區，針對金獅湖市場及週邊環境進行地毯式孳生源巡查。

氣象預報6月11日鋒面接近台灣，恐有局部性大雨發生，為防止疫情蔓延，端午連假期間，三民區公所等區級登革熱防疫團隊協同民政局、衛生局、環保局等相關單位防疫人員，每日分組進行鼎金、鼎西等6里週邊髒亂點巡查與重大髒亂點強制清除。

民政局長曹桓榮今親自帶隊，再度針對金獅湖市場及週邊進行環境整頓，也利用自拍棒加強屋簷溝清查，以找出潛藏的孳生源，希望趕在大雨來臨前，全面清除孳生源，避免雨後積水，造成病媒蚊孳生。

民政局表示，自三民區爆發登革熱群聚疫情以來，市府防疫團隊為儘速控制疫情，除個案居住地外，也對具有高度地緣性各里進行防治，除戶內外孳生源檢查、清除與緊急強制噴藥外，更動員里鄰志工、義警、義消聯合防疫，進行環境整頓與髒亂點大掃蕩。

市府為了早日控制疫情，端午連假期間，三民區公所等防疫團隊同仁，也自願犠牲假期，持續進行鼎金、鼎西里地毯式髒亂點，巡查與重大髒亂點強制清除，執行登革熱防治工作。

民政局指出，市府為了監控疫情，由衛生局、環保局、民政局、三民區公所共同組成的登革熱特別小組，也每日會商討論，以充分掌握疫情發展。

曹桓榮表示，登革熱是環境病，病媒蚊密度高，病例爆發的可能性就高，在疫情解除前，市府防疫團隊將會持續執行環境防疫作為，也呼籲民眾做好居家環境自主管理，主動清除住家內外積水容器。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法