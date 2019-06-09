集結在地達人 「旅學堂」發展深度淡水遊

2019-06-09 22:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕曾經在金控業擔任績效管理師、當了全職媽媽10年的淡水人李琪，以她和其他淡水媽媽帶孩子邊學邊玩的經驗，今年3月成立「旅學堂」工作室，做文化輕旅行、親子活動，規劃不同主題的「慢」導覽，由牧師、資深文史工作者、全職媽媽等在地達人帶旅人和親子用五感體驗淡水。

李琪說，淡水有古蹟、有河有海，隨處都適合孩子遊玩，過程中認識很多同樣愛淡水的達人，現在兩個孩子都上了小學，她因此成立「旅學堂」，並和淡江大學社會責任實踐計畫、淡江大學歷史系、淡水長老教會以及在地文史工作者合作，一起說淡水的故事。

「旅學堂」工作室在馬偕街3號，斜對面是140年歷史的滬尾偕醫館、隔壁是知名咖啡店「光子豆豆」，「旅學堂」logo以馬偕成立的台灣女子首學「淡水女學堂」為意象，角落點綴一隻小貓，象徵淡水對街貓的友善，也鼓勵旅人用街貓視角走進淡水的巷弄。

李琪說，沒參加付費導覽的旅人，也歡迎到「旅學堂」晃晃，看看老照片，空間展示在地職人手做的竹編作品、獨家展售獨立兒童文學雜誌「亮語」的淡水專刊等刊物、在地大專院校製作的手冊，有課程時，空間會搖身一變成為學童的料理、手作課教室。

李琪的丈夫是被譽為「總統的導覽員」的吳峻毅，導覽經驗豐富，吳峻毅利用下班時間，協助訓練導覽員，更貢獻許多珍藏的老照片供「旅學堂」展示，也是旅學堂幕後重要推手。

基督長老教會淡水教會牧師鄭浚豪說，教會維管的古蹟淡水禮拜堂和滬尾偕醫館，因教會人手不足，每年僅耶誕節和全國古蹟日兩天對一般民眾開放，而「旅學堂」有足夠的導覽人力，未來這兩處古蹟可說是「獨家」為旅學堂導覽、開放。

「旅學堂」表示，導覽、親子課程每次約200元至650元，導覽場次可搜尋臉書專頁「旅學堂」，採網路報名。

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