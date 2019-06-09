潮州鎮生育補助拍板 明年起生1胎補助1萬

2019-06-09 11:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「不會因為生育補助生小孩，但會因為生育補助留下來！」屏東縣潮州鎮公所力推生育補助計畫，期待穩定鎮內人口，經代表會拍板通過後，將運用春節市集的收入盈餘，明年起每生1胎就補助1萬。

為了穩定人口數，繼長治鄉日前通過生育補助方案後，潮州鎮也拍板定案，明年起加入生育補助行列，屏東縣33個鄉鎮市中，將剩下4個鄉鎮市公所沒有生育津貼補助，包括麟洛鄉、內埔鄉、高樹鄉、新園鄉。

潮州鎮公所主任秘書王建元指出，少子化是全台面臨的問題，但一個鄉鎮的人口能夠維持穩定，是地方政府執政的指標，證實人民對「宜居」政策有感，潮州鎮去年出生率僅有4.05%，低於全縣的5.56%，雖然不會因為有補助就生小孩，但有生育計劃的鄉親，會更願意留鄉生育。

潮州鎮是屏東縣內人口第三多的行政區，1996年達到最高峰5萬7915人後，雖然人口數逐年下滑，但2000年還曾出現逆勢微增情形，近年潮州鎮人口減幅趨緩，一路逼近人口第二多的內埔鄉，今年4月人口統計，潮州鎮和內埔鄉更出現「黃金交叉」，兩鄉人口數同為5萬3960人，不過今年5月潮州遷出人口大於遷入，仍然暫居第三。

潮州鎮公所指出，通過生育補助自治條例後，明年起只要新生兒父母設籍潮州鎮，設籍滿1年即可提出申請，每胎將補助1萬，力拚成為屏東人口第二大行政區。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法