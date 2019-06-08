茶賽+連假出遊溪頭塞爆 救護車被迫「逆向脱困」

2019-06-08 17:05

〔記者謝介裕／南投報導〕天氣炎熱加上茶賽展售會，導致今日前往南投縣溪頭避暑的車潮，回堵10多公里，造成鹿谷市區大塞車，連救護車一度也被迫以逆向行駛方式穿越車陣，不但險象環生，也造成民怨四起，盼縣府能儘速改善延溪公路假日塞車問題。

俗稱「延溪公路」的151線，係竹山通往溪頭、杉林溪的幹道，多半都是單線道，今日鹿谷農會及凍頂茶葉生產合作社分別舉辦春季茶賽頒獎暨展售會，以致一早市區即車水馬龍，加上酷熱天氣，又適逢端午連假，前往溪頭方向的車輛更是一部接著一部綿延不絕，且愈到中午塞得愈嚴重，車陣一度宛如長龍般綿延10多公里，嚴重衝擊民眾居家生活，導致民怨沸騰也到達最高點。

南投縣警察局交通隊除了火速派員在路口指揮交通以外，也在台3線與延溪公路交叉路口豎立警示牌，提醒尚未上山的遊客，可提前變更到其他地點遊玩，以免陷入車陣中動彈不得。

民眾說，一般而言，從延溪公路初鄉橋至溪頭只須40分鐘左右，今日約須3小時，交通打結之嚴重，可見一斑，尤其，若連救護車也無法順利進出，萬一延誤救人時機，後果不堪設想﹗

南投縣政府工務處長陳錫梧指出，此次大塞車的主因，除了湧現的車輛已超過延溪公路承載量以外，台大溪頭自然教育園區停車仍採傳統人工作業，也是造成車輛回堵的因素之一，儘管縣府有意拓寬道路增加交通流量，但未獲中央支持，目前仍朝興建立體停車場方向努力。

台大實驗林管處表示，該處對於入園購票、停車場收費等相關事宜，也考慮以電子化替代目前的傳統人工作業，以縮短遊客排隊等候的時間，共為改善假日塞車問題盡分心力。

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