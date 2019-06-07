屈姓「楚國男子」攜豬肉遭罰 海巡創意貼文慶端午

2019-06-07 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕適逢端午節，海巡署長室在臉書發布創意貼文，敘述海巡隊在馬祖外海救出一名「屈姓楚國男」，不料對方卻因攜帶包有豬肉的粽子，遭罰20萬元。小編以此呼籲，民眾在過節之餘，記得不要攜帶豬肉製品入境，強調：「疫區豬肉禁止攜入不論古人現代人。粽子裡少了豬肉這是不能被允許的。」不過，也有網友留言提醒「屈原其實姓羋」。

該楚國男子意指古人屈原，被海巡署拿來「穿越時空惡搞」。貼文中，羋男由於心情鬱悶到江邊散心，一時恍神失足落水，最後漂流至馬祖外海，被海巡隊救出，當隊員在檢查其手持物品時，發現包有豬肉的粽子，「且為中國大陸沿海的包粽手法，確認為『疫區豬肉粽』」。

文中提到，當海巡署查獲違規品後，立即啟動防疫機制，告知羋男「從疫區攜帶肉品入境初犯裁罰新台幣20萬元，如再犯直接裁罰新台幣100萬元」，羋男聽聞後痛哭失聲，趁隙縱身往海裡一跳，頓時消失蹤跡，目前海巡署將持續進行搜救行動。

此文一出，引起網友熱烈討論，紛紛表示「活潑的政令宣導」、「下次帶素粽就OK啦」、「這位屈（羋）先生需要諮商跟政治庇護，是不是該修個難民法惹」，有人則認為貼文內容不妥，質疑「愛國詩人是拿來開玩笑的嗎」、「為何遇到三大節就要藉古人發揮一下」。

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