端午連假何處去？到鹿港吃喝玩樂統統有

2019-06-07 00:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台灣最有端午味的地方，當然就是鹿港小鎮，看夜間龍舟、吃在地人的端午煎堆，再到藝術村衝一波燈籠海，保證讓人目不暇給！

鹿港鎮公所表示，「鹿港慶端陽」系列活動是中台灣最傳統又最有看頭的端午嘉年華，由於今年為期3天的端午連假，第1天就是端午節，所有的龍舟賽事都會在端午節比出勝負，因此，要觀賞龍舟賽的民眾，務必把握今天時機。

鹿港端午龍舟賽重回福鹿溪後，改到晚間舉行大受好評，今天決賽將從下午1點到晚間8點半登場，想要欣賞夜間龍舟的民眾，鹿港鎮公所建議提早到觀賞看台找位置，才能找到欣賞夜間龍舟與福鹿溪的絢麗燈景。

而端午來到鹿港的人氣選擇，當屬掀起一片打卡風的燈籠海，1200盞的燈籠海在藝術村、中山路都有，老街、第一市場、中山路也有璀燦的燈光夜景；最具話題的光雕秀，只限端午連假3天，每晚7點到9點，每30分鐘一場。

而鹿港專屬的端午限定，則是在地人必吃的「煎堆」，在天后宮、龍山寺、城隍廟、新祖宮都有免費提供；而鹿港人喜愛的民俗桌遊，將在文武廟以桌遊、立體版跟民眾互動。

鹿港工藝聞名全國，端午連假也將在統一度假村舉辦「魯班公宴」，拿出看家絕活的作品，以「看桌」方式來跟工藝界祖師爺魯班公祝壽。

如果真的錯過端午夜間龍舟，8日下午在龍山寺還有幼兒陸上龍舟、9日在台灣玻璃館也有陸上行舟，讓民眾過過癮。

因為端午連假與龍舟活動舉辦，部分路段也都進行交通管制，端午當天推出龍舟現場到台玻館的接駁專車，而觀光工廠專車則將連續行駛3天，串連鹿港市區與彰濱觀光工廠之間，只要善加運用，就不會飽受塞車所苦。

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