不用日行萬步 美研究：7500步明顯降低死亡率

2019-06-06 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕一日一萬步，健康有保固？美國哈佛醫學院的教學醫院布萊根婦女醫院（BWH）最新研究指出，其實不必走到一萬步，每天行走7500步的女性，死亡風險顯著下降，超過7500步對健康沒有明顯的益處。

哈佛大學校刊《Harvard Gazette》指出，布萊根婦女醫院的研究人員領導的這項研究，有1.8萬名女性自願參與，研究結束時有1萬6741名女性滿足研究條件，她們每位平均身上配戴著研究級可穿戴裝置至少長達4年，這些人的平均年齡為72歲，有504人在研究期間逝世。

研究結果顯示，每天走路步數只有2700步的受訪者最容易死亡，若有走到4400步，死亡率明顯降低41%，每天走7500步的女性，健康效益達到最大值，超過7500步對健康沒有顯著影響，因此研究得出的結論是，每天走7500步對健康最有益處。

研究結果還顯示，對於每天走路步數相同的女性們而言，走路的速度、強度與死亡風險沒有關係，此研究的資金來源為美國國立衛生研究院（NIH）提供，發表在《JAMA Internal Medicine》學術期刊。

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《JAMA Internal Medicine》學術期刊傳送門

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