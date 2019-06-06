防沙門氏菌汙染 雞蛋蛋殼要洗！少吃半熟蛋！

2019-06-06 23:56

〔記者林惠琴／台北報導〕嘉義縣豆奶攤民雄店去年發生消費者集體食物中毒事件，其中部分檢出沙門氏菌，甚至有人死亡，禍首指向法式吐司生蛋汁遭污染。醫師指出，蛋殼表面易有沙門氏菌，蛋液也可能受到污染，提醒外殼要清洗乾淨、蛋液避免長時間放置室溫，且最好煮熟再吃，不建議食用生蛋、半熟蛋。

根據衛福部疾管署資料，沙門氏菌感染症傳染方式是吃下被動物或人類糞便污染的水或食物，受污染食物包含生的或未煮熟的雞蛋與其製品、牛奶與其製品、肉類與其製品等；人與人之間的糞口傳染也是途徑，尤其在病人腹瀉時，若是嬰兒或糞便失禁成人，傳染力比無症狀帶菌者更高。

台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，沙門氏菌主要存在動物腸道中，因此常見於動物糞便，而下蛋與排便地點通常相近，造成蛋的外殼易遭污染，若是消費者買回家後，未清洗乾淨，廚房用具與空間也會遭到污染，直接打蛋或蛋掉落地面裂開，均可能汙染蛋液，萬一又將蛋液長時間放在室溫中，恐加速細菌大量繁殖，造成食用者罹病。

疾管署指出，沙門氏菌感染症臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約6至48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等，通常發燒72小時內會好轉，但嬰兒、老年人或免疫功能低下者可能較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症。

黃立民說明，治療沙門氏菌感染症主要服用抗生素，正確用藥的話，約1、2天後症狀就會慢慢改善，提醒預防感染方式就是在處理食材時，雙手一定要洗乾淨，蛋殼、肉類等也要注意衛生，並且要煮熟，例如避免食用生蛋或半熟蛋，以降低感染風險。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法