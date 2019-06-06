阿凡達技術來台 大學也能學動態捕捉與VR攝影

2019-06-06 15:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕世新大學今啟用「全媒體大樓」，找來知名電影「阿凡達」技術合作團隊，打造動態捕捉和虛擬攝影棚，要讓學生接觸業界最新技術，更由國外團隊協助維護、提供指導等，提供虛實影像的跨界專業。

世新全媒體中心主任馬斌表示，與美國好萊塢的團隊Glassbox Technologies合作，該團隊主軸在虛擬攝影技術，是知名電影「阿凡達」的技術團隊之一，也與夢工廠、迪士尼、環球影業等有密切合作，校方向其採購，引入高端虛擬攝影棚，有紅外線高速攝影動態捕捉，可錄製即時合成影像，還有虛實整合影像等，可匹配好萊塢等級。

世新副校長游梓翔表示，斥資數億元打造的全媒體大樓，是為了減少學生跟業界的落差，讓學校技術與業界同步，甚至有機會領先業界，如在擴增虛擬實境上，不止電影可用，醫學、氣象、廣告、行銷展示、遊戲等都能運用，目前也有新聞媒體接洽合作事宜。

馬斌還說，大樓內也有架設新聞媒體專區，提供新聞實務操作環境外，更與美國CNN合作，國內學界首先取得授權，可使用其新聞影像母帶，進行後續編制等，其他亦有價值百萬元的3D製模掃描機、業界最新的錄音室等，甚至也架設直播串流專區，讓學生youtuber也能錄製節目。

馬斌說，大樓設備採教學與認證雙軌，學生除了透過各傳播科系等一系列的學程，前來學習業界最新技術外，該中心亦提供相關設備的認證課程，通過認證後，才能使用上述昂貴器材，藉此培育新一代的傳播及影視人才。

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