反世新社發所停招 導演李惠仁宣布錄取 「炸彈來了」！

2019-03-22 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學校務會議今年初決定社會發展研究所停招，引起社發所師生強烈抗議，抨擊停招程序有問題，且強調社發所的社會價值，師生昨赴教育部前抗議。導演李惠仁今天在臉書發文，公布他錄取社發所的喜訊，並預告世新大學和教育部，確定撿到一顆「炸彈」（指李惠仁），因為他已順利考上被學校突襲停招的社發所，代表他將加入師生反停招行列，還揶揄被他強力監督的農委會不要因此偷笑。

社發所師生抨擊校方在校務會議中突襲，強行通過停招社發所，他們質疑該停招案違反程序且具針對性，並強調社發所的社會價值，但校方仍強硬蠻幹、一意孤行，未曾回應社發所的訴求，並在1月18日董事會會議通過停招案，在3月18日送件教育部正式提出社發所停招申請，社發所師生昨與聲援團體一同赴教育部靜坐抗議，譴責世新校方不當停招社發所，呼籲教育部退回停招案，因為世新社發所的停招案不是單一系所被停招，更是台灣高等教育公共性與校園民主問題的體現，捍衛社發所就是捍衛高教公共性。

李惠仁在社發所被停招的消息傳出時，就在臉書公開表達，他會去考社發所，以實際行動支持社發所師生反停招，昨天也一同到教育部抗議，且在臉書發文：1990年3月21日，李登輝前總統與53名「野百合」學生代表會面，接受學生為了追求民主憲政而提出的四項要求，這場運動也促成了台灣國會全面改選。2019年3月21日，好幾個當年在廣場抗爭的學生，雖然身份已經變成老師，但卻依舊在第一線，世新大學社發所的陳政亮是其中之一。我問他：「29年了，你怎麼還在街頭？」他的表情，說明了一切...」

世新大學說明，大學系所增設調整攸關學校整體發展，屬大學自主範疇核心項目之一，社發所停招是根據校內三級會議（增設調整院系所學位學程審查委員會丶校務會議丶董事會）程序審議，除了可由系所提出，亦得經各級會議主動調整，社發所碩士班停招決定，即依此程序審議。

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