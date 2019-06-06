跟進新北騎樓禁菸 北市府：9月起實施

2019-06-06 14:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北市與知名連鎖超商、咖啡店合作，9月起2600處店面前騎樓全面禁菸，外界關注台北是否跟進。台北市長柯文哲今天赴議會總質詢時，民進黨市議員高嘉瑜質詢狀況，台北市衛生局長黃世傑回應，台北市將在今年9月，與新北市同步實施。

新北市預告今年9月起，針對市內連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，違者可罰最重1萬元，台北市衛生局日前指出，今年5月初開會討論，評估花3個月研議可行方案，並了解民意。

黃世傑今在議場表示，台北市今年9月與新北市同步實施，目前已有8家業者加入，現正與另7家連鎖咖啡店業者商談。

高嘉瑜提醒，目前都是朝呼籲戒菸的方向做，但抽菸人口還是有吸菸需求，北市開罰，但成效不彰，像公車亭只開罰3件，日本有戶外吸菸區，台灣的菸捐有1900萬，卻沒有打造吸菸區設施。

她認為北市在推動人行道和超商禁菸時，是否考慮也應考慮設立吸菸區，像信義香堤廣場，取締數最多，這表示有吸菸需求，規劃吸菸區可以減少菸蒂所造成髒亂，滿足吸菸人口需求，也不會造成環境髒亂。黃世傑回應，北市也有不少戶外吸菸區，但不像日本那麼多。

衛生局補充，目前確定統一、全家、萊爾富、ＯＫ、美聯社、星巴克、85度C、露易莎等8家業者加入，另外還有7家連鎖咖啡業者正在談，跟新北一樣，也是9月實施，程序還在走，總數接近2000個據點。

在吸菸區部分，衛生局指出，目前北市在香堤廣場有三個戶外吸菸區，全北市則有約130個戶外吸菸區，會再進一步去盤點；吸菸區不能設在行人必經要道，會標示清楚，如果禁菸區內設吸菸區，依規定不得大於二分之一面積。

至於候車亭則因行人比較密集，衛生局表示，北市民眾還蠻有禁菸意識，因此北市目前作法，主要是跟公運處一起向民眾宣導，讓民眾知道可以檢舉，若發現可以拍照通報1999，告知派人到場稽查。

不過衛生局也坦言稽查「有困難」，因為人是流動的，可能稽查人員到了現場，行為人已經走掉了，所以重點還是二手菸防治。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法