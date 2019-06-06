新北開設選填志願諮詢 國中教育會考10日成績查詢細節攏底加

2019-06-06 15:21

〔記者周湘芸／新北報導〕2019年國中教育會考10日將開放網路查詢成績，新北市20日至26日每天上午9點至下午5點及27日上午9點至中午12點也將安排板橋高中、中和高中等11校提供電話諮詢服務，同時段教育局也提供12年國教志願選填諮詢專線2960-3456分機2663、2664、2661、2659，詳情可至「新北市中等教育資源網」查詢。

108學年度基北區免試入學超額比序與107學年度相同，採「7級總積分108方案」，其中包括志願序、多元學習表現與國中教育會考3大項，每項積分為36分，總積分為108分。11日至19日為基北區模擬選填志願時間，並於20日公布實際招生名額，開放選填志願至27日中午12點截止，家長及學生可於108學年度基北區高級中等學校免試入學委員會網站選填。

教育局提醒，學生務必先行查詢個別序位區間資訊後，再上網選填志願，應屆畢業學生需配合就讀國中的報名收件時間，個別報名者（非應屆畢業生、變更就學區學生）則在29日上午9點至下午4點或30日上午9點至中午12點，攜帶簡章所規定的報名文件到台北市立景美女中現場報名。

基北區高級中等學校免試入學訂於7月9日上午11點分發結果公告，獲錄取學生需於7月12日上午9點至11點至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。此外，已報到同學若欲參加其他入學管道招生，7月15日下午2點前需至錄取學校辦理書面聲明放棄。

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