國中會考》數學科偏生活素養 算防曬乳SPF係數破除不實廣告

2019-05-18 16:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年國中教育會考的數學科增加許多生活素養題，把日常見的買伴手禮、餐廳套餐組合等皆入題，並在非選題出考驗學生計算防曬乳產品的真實防護率，導入SPF公式，藉此破解不實的廣告文宣，國中教師皆讚賞出題巧思。

教育部找來國中教師解析今年會考數學科題目，台北市北投國中老師林柏嘉表示，今年選擇題26題，非選題2題，試題具鑑別度、難易適中，其中前9題都是國中數學基本概念，有利降低考生答題焦慮。

林柏嘉說，整卷更重視生活中數學素養，至少10題素養題，比往年的6、7題素養題還多，學生要連結具有情境與數學概念的能力，但只要想通後，並無繁複計算，多個概念都要清楚，才能正確解答。

高雄市大仁國中老師廖惠儀說，非選擇題第1題敘述防曬產品對抗紫外線的防護率算法，把民眾常見的SPF（防曬係數）真實公式納入，防護率等於SPF減1除以SPF，再乘以100％，且SPF大於等於1，簡單利用國中的一元一次方程式概念，就能解題。

但廖惠儀讚賞該題，其第2小題更進一步，引用防曬乳廣告文宣，提到當SPF從25增為50，防護率多1倍，要學生依照上述公式，分辨文宣真假，雖然是學生不熟悉的素材，但並不難計算，經公式回推，其實SPF25的防護率有96％，而SPF50的防護率則是98％，並未如題目廣告所言增加1倍。

其他試題也取材生活化，如用不等式來購買蛋糕伴手禮，關係式來分析自備容器購買咖啡的不同價格問題，乃至用桌上剩餘餐盤來代數推理用餐者多少人點套餐、多少人單點義大利麵等。

難題上，林柏嘉說，非選第2題的幾何題，探討公園圓柱長度與其影子關係，但影子不直接落在地上，而是一部分落到牆壁，須利用相似形與比例關係概念解題，認為該題突破傳統題型架構，考出新意。

今年會考的闈外辦公室主任委員、台中一中校長陳木柱表示，仍有部分考生違反試場規則，如考數學科的時候，有19人攜帶量角器、11人提前翻閱試卷、8人的電子產品發出聲響，共有60人次的違規。教育部統計，數學科有2477人缺考，缺考率1.15％。

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