會考要拿A++ 國文容錯3題、社自2題

2019-06-05

〔記者林曉雲／台北報導〕全國二十一萬多名考生參與的國中教育會考，昨天公布答對題數和等級對照表。考生如要拿到A++，國文只能錯三題、社會和自然只能各錯二題，英語加權要九十八．○五分以上，數學加權要九十四．二三分以上。心測中心預計六月十日寄發成績單。

10日寄發成績單

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，國文、社會及自然都只考選擇題，國文考四十八題，考生要答對四十一題以上才能達精熟級（A、A+、A++），比去年多一題；要拿到基礎級B以上，今年是十九題，比去年少一題，可能是因為今年考溪流分布、秋刀魚等跨領域的題材，考生較不熟悉。

至於社會科，今年考六十三題，基礎級門檻和去年相同是二十三題，精熟級要答對五十六題，比去年要多答對一題。

自然科方面，精熟級和基礎級切點和去年相同，精熟級要答對四十六題以上，基礎級要答對二十題以上。

英語科考八成閱讀和二成聽力，曾芬蘭表示，加權分數九十．二四分以上是精熟級，九十八．○五分以上才能拿到A++。考生如果四十一題閱讀題全對，聽力只能錯二題；閱讀如果錯一題，聽力要全對，才能拿到A++。而英聽考二十一題，答對十二題以上是基礎級，去年是十三題。

數學科部分，曾芬蘭說明，八成五選擇題和一成五非選題，加權分數八十一．七三分以上才有精熟級，比去年八十．一九分略高；四十．九六分以上是基礎級，也比去年卅六．九二分略高。今年考題較簡單，如果兩題非選題全對，選擇題錯一題，仍能拿到A++，和去年一樣。

108年國中教育會考答對題數和等級對照表

國中教育會考。（資料照，記者簡榮豐攝）

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