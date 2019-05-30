教育會考被指涉抄襲 心測中心：各版本教科書都有的內容

2019-05-30 12:20

〔記者林曉雲／台北報導〕有國中數學老師投書媒體，指今年國中教育會考數學科非選題涉抄襲某出版社模考考題，負責命題的台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭澄清表示，考題是與平行光線相關之三角測量問題，在今年考生使用的各版本教科書中均有相關內容，更是實際生活中常見且許多人共有的經驗，絕無抄襲一事。

108年國中教育會考數學科非選擇題第2題，主要評量九年一貫課程綱要數學學習領域中「能認識線與平面、平面與平面的關係與平行關係」、「能理解平行四邊形及其性質」、「能利用相似三角形對應邊成比例的觀念，解應用問題」等能力。

曾芬蘭表示，學生作答此題時，需先理解題目情境及情境所提供的條件，再利用平行四邊形性質與相似三角形性質解題，考生使用的各版本教科書中均有相關內容，考生僅需習得任何一版本的內容，以及每一版本均涵蓋的平行相關基本觀念，即具有正確回答此問題之能力。故此命題並未獨厚任一版本教材。

曾芬蘭說明，相似形應用於測量相關之問題，實際生活中常見且許多人共有的經驗，古希臘平面幾何初期的發展，即已有影子相關的研究，此實為人類觀察大自然容易留意到的情境，並非僅有某些特定國家或某些特定人士才會想到的情況，考生需在理解本題題意並轉化問題後，擬訂適當的策略，並合理且完整的表達其解題過程，才能在此題獲得高分。

曾芬蘭也澄清命題過程指，國中教育會考數學科非選擇題在命題印卷闈場中，每年除了台師大心測中心研究員外，有2到3位高中數學老師與1位學科教授協助，待高中數學老師完成試題命製與修改後，再由學科教授負責審題，並提供修改之建議，研究員由上述試題中挑選約10至12題，再由組長選出4題進一步修整，並進入三讀程序，由學科製卷召集人與測驗專家參與討論，於讀題過程中選出2道正式試題，繁複的試題修審與挑選程序，不僅是為了確保試題的內容正確性，也是為了防範試題的發展僅由1或2人所掌控，如與某家出版社的模擬考題類似，應純屬巧合。

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