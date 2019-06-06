鹿港端午燈海迎賓 中山路一半閃亮亮、一半無光采

2019-06-06 09:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一條馬路，兩個世界？全世界遊客必到訪的鹿港小鎮中山路，推出端午時節限定的璀燦燈海，玉珍齋一路往北到天后宮，一片閃亮亮；但從玉珍齋一路往南到文武廟，卻是一盞燈也沒有；遊客覺得不解，當地民眾也認為太不公平，因為沒有燈海就沒有人氣，更是大大衝擊買氣！

針對民眾的意見，彰化縣政府城觀處長馬英傑表示，因為鹿港中山路很長，約有1.4公里，在經費有限的考量下，這次燈海布置是從中山、民族路口的玉珍齋到天后宮約800公尺，遊客與民眾反應都很熱烈；未來將會把中山路燈海拉長，希望能夠往南延長至少到三民路，拉長中山路的燦爛燈海。

由於端午燈海已提早點燈，已經吸引許多遊客與當地民眾搶著打卡拍照，連中山路燈海區的攤商都感受到燈海買氣，尤其是在假日時段，以往生意大多到做到晚間7點多，近來很多人都利用夏夜涼爽才出門遊燈河，假日晚間9點都還有賞燈人潮，連買氣也都強強滾。

不過，眼看中山路北段的燈海閃亮亮，中山路南段卻是一盞燈都沒有，也讓當地民眾心情很複雜，明明遊客都到中山路看燈海，卻統統都集中在中山路北段，南段完全感受不到燈海效益。

鹿港民眾說，回想2012年台灣燈會在鹿港舉辦，最轟動的不是主燈，而是中山路變成燈區，當時整條中山路全是燈海，中山路擠得水洩不通，許多人都還記得，當時的生意做都做不完，人人忙翻了，這才是真正的「人進來，發大財」。

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