「摸乳巷」英文怎麼說？ 導覽員：直接「Touch」

2019-04-03 18:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港小鎮是國內外知名觀光小鎮，但要如何用英文介紹充滿歷史風情的景點呢？對擁有博士學位的英文導覽解說員許玉音來說，比起音譯，她更愛用意譯來介紹鹿港家鄉景點，以鹿港摸乳巷為例，如果音譯就是「Mo Ru Lane」，但她會用意譯「Breast Touching Alley」來說明，才能更貼近讓外國人認識景點的由來。

許玉音說，音譯也許方便外國問路，但是意譯的話，才能了解歷史人文內涵，以甕牆為例，採音譯的寫法是「Wong Chiang」，但她會用「Wine Jar Wall」，因為甕牆的甕是酒甕，早年必須是有錢人家才能享有，也才會在飲酒之後，留下甕來，在砌牆時使用作為裝飾，因此，採用意譯的話，就可以讓外國人理解鹿港古宅甕牆的由來與背景。

同樣的，許玉音說，她會用「Breast Touching Alley」來介紹摸乳巷，或是有的人會用「Gentleman Alley」，因為，這是老屋之間的紅磚窄巷，因為最窄處難以讓兩人擦身而過，很容易會觸摸到對方的胸部，所以男士就會展現君子風度，讓女士先走，女子行走也會護胸而行，才會留下逗趣的名稱，這樣採用意譯的話，會比音譯「Mo Ru Lane」更讓人容易接受。

許玉音說，她在介紹鹿港老街的半邊井時，會用「Half-sided well」，外國人士一聽就可以很快了解，她認為外國人對於鹿港歷史文化都非常感興趣，這也是她認為採用意譯來說明，能夠讓外國人士了解的方式。

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