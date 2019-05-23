端午也可欣賞燈籠海！1200個照亮鹿港小鎮

2019-05-23 20:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說元宵才能賞燈？端午就來鹿港小鎮衝一波燈籠海！看看1200個燈籠點亮鹿港！

「鹿港慶端陽」系列活動自從讓龍舟賽重回福鹿溪之後，讓鹿港小鎮的端午時節越夜越美麗，不只是龍舟賽改到晚間舉行，也讓福鹿港在燈光點綴下閃閃發光，藝術村、老街、中山路與文武廟也有璀璨燈光，讓鹿港夏日夜晚風姿萬千。

彰化縣政府城觀處長馬英傑表示，今年端午最新的亮點就是1200個燈籠所串成的燈籠海，從老街到藝術村，還有中山路人行步道區，每盞燈籠都是學生彩繪的作品，白天有白天的美，入夜點燈後的燈籠，別有一番風情。

馬英傑指出，除了成千燈籠海以外，中山路還有窗花牌樓，結合燈光與鹿港傳統語彙。

彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、龍舟委員會主委凃淑媚，則是邀請全國民眾來鹿港看龍舟以外，也來欣賞端午鹿港光之秀，將從25日點燈到6月30日。

而鹿港小鎮首次在端午時節出現成千的燈籠海，吸引許多人來打卡拍照；有民眾表示，台南普濟殿在元宵節推出燈籠海，已經打出知名度，但鹿港小鎮的端午燈籠海，則是藝術村日式宿舍走道串起盞盞燈籠，還有以長條式街屋著稱的鹿港老街，以及遊客必到的中山路人行步道區，把燈籠跟老街、老屋與老街道串連，也讓燈籠海充滿歷史韻味。

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