白海豚保證不轉彎！吳敦義後天到鹿港玻璃廟 門口就有...

2019-03-30 20:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕拔樁？國民黨主席吳敦義將於4月1日到鹿港護安宮、玻璃廟參拜，並傾聽民意；由於玻璃廟就位於鹿港彰濱工業區台灣玻璃館園區，而在園區門口迎賓的正是玻璃纖維所做的白海豚，有人打趣地說，這次確定白海豚不會轉彎！

有關「白海豚會轉彎」一事，這是吳敦義在擔任行政院長時，針對國光石化開發案，環保團體以開發案會阻斷白海豚的洄游路徑來向中央抗議；吳敦義則說，白海豚在台中港那段都會避過，何以在彰化就不能轉彎？」當時引發軒然大波。

台灣玻璃館董事長林肇睢，長年關心台灣生態保育，當年反國光石化運動，就對保護台灣白海豚不遺餘力，迄今仍持續在為白海豚保育在努力中，因此，在玻璃廟的興建時，就有加入台灣生態動植物的圖騰，其中，就有大大的白海豚。

不只是玻璃廟有白海豚的玻璃影像，身為全國熱門觀光工廠的台灣玻璃館入口，就用玻璃纖維做了隻白海豚，用可愛的白海豚來迎接來自全世界的來賓。

林肇睢說，來訪就是客，他不會主動提起白海豚，但如果吳敦義有提到白海豚，他會很樂意分享多年來保育白海豚的點點滴滴，因為白海豚的生存就是海洋生態保育的指標。

吳敦義預計將於4月1日到鹿港，上午10點先到鹿港護安宮，11點再到玻璃廟上香參拜，此行主要是為國祈福、傾聽民意，中午也將在台灣玻璃館用餐，由於蔡英文先前才與林肇睢碰面會談，蔡英文前腳才走，吳敦義隨即就到，被視為拔樁意味濃厚，更有政壇人士認為，也不能排除是吳敦義對於2020總統大選在進行鋪路。

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