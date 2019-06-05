疫病》高雄三民區登革熱疫情延燒 今增至15例

2019-06-05 21:21

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市登革熱本土疫情延燒，今又新增1例登革熱確定病例，病患是70多歲女性，於6月3日發燒、腹瀉，隔天診所就醫，今日確診，她潛伏期間曾至金獅湖市場活動，此波疫情三民區累計15例病例，連同2月前鎮區全國首例，共計有16例。

衛生局表示，今新增1例登革熱確定病例，居住於鼎金里，6月3日出現發燒、腹瀉症狀，隔天至診所就醫，經抽血登革熱NS1快篩檢驗結果陽性，隨即安排住院防蚊隔離，今疾管署檢驗結果確診登革熱。

衛生局表示，自5月29日截至6月5日止，三民區累計新增15例確定病例（全國第2-16例），居住地位於三民區鼎西里1例、鼎金里14例、有金獅湖市場活動史共7例，屬同一波社區群聚事件。

高雄市衛生局長林立人今親自至確診個案居住社區巡查。為釐清三民區群聚疫情感染來源，及防堵社區疫情擴散，衛生局持續針對居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，擴大疫調及採檢692人，其中3人確診登革熱第4型感染，防疫團隊已於5月29日啟動緊急防治工作，該區域將密切監控至7月4日。

高雄市長韓國瑜今下午帶領高雄市府警察局義勇警察大隊、民防大隊、高雄市義勇消防總隊、里鄰志工及防疫團隊約200餘人，於三民區保安宮前廣場辦理「登革熱警消聯合防疫動員」，對三民區鼎金里沉痾已久的髒亂空屋，進行環境整頓工作，共清除廢棄物2560公斤、資源回收物1100公斤。

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