解決后里水患！洪慈庸推動設置中科滯洪池 爭取中央前瞻補助

2019-06-05 17:40

〔記者歐素美／台中報導〕旱溝為后里區重要排水路，因三豐路186巷周圍區段地勢較蜿蜒，每逢大雨必淹，造成居民長期困擾，立委洪慈庸上任後爭取在中科后里園區（后里農場部分）規劃設置滯洪池，今天並邀集內政部營建署、水利署科技部及市府水利局等會勘，全力協助爭取中央前瞻計畫補助，盼未來滯洪池設置完成後，在地淹水惡夢不再。

市府水利局水利規劃防災科科長黃柏彰簡報指出，為解決三豐路186巷周圍淹水問題，短期應急措施部分，先於上游中科三期綠10-2用地增設維持綠地功能的緩坡滯洪池，延滯旱溝排水洪峰時間，工程經費4000萬元，工期約一年；中長期工程部分，則沿后科南路設置分洪箱涵，工程經費約5500萬元，工期約半年，總經費9500萬，由於該工程屬易淹水改善計畫，相關經費需向中央爭取。

水利署第三河川局副局長張稚煇表示，明年度前瞻預計需於今年9月前提出，巿府就相關報告進行核定後即可提出申請，水利局允諾將趕在9月前提出，工程完工後，預計可讓旱溝排水降低50公分左右，減輕三豐路186巷周圍地區淹水現況。

洪慈庸指出，在三豐路186巷周圍區段因地勢較蜿蜒，排水斷面狹窄，加上護岸高度不足，每逢颱風豪雨就會造成淹水，嚴重影響義德里、后里里在地居民生命財產安全。她上任後即展開跨部會協調，經過中央與地方這麼久的努力，除獲得中科的支持外，也通過環保署環境影響評估報告，去年也通過環境影響差異分析報告，今年正式核定。

洪慈庸表示，過去花了很多的精神促成這件事，在環評部分困了2年時間，現在難得有這個機會，只要經費下來即可施工，將全力爭取前瞻計畫補助經費，希望水利署儘速讓工程開工，讓居民不用再一下雨就要「顧水溝」，擔心水淹到家裡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法