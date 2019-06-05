韓稱沒要恢復18％ 洪慈庸疑：「空話達人」不了解年改

2019-06-05 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨接連發表聲明、親上火線澄清從沒提過恢復18%，強調他講的是軍公教警1個人青春僅1次，退休時，政府曾承諾的千萬不能失信等，呼籲別刻意抹黑、沒講的話別塞他嘴巴。對此，時代力量立委洪慈庸的同名臉書粉專發表看法。

洪慈庸在文中表示，「我覺得政府承諾的這個部分不能悔改」、「過去政府承諾的這必須要做」，是韓上月29日被詢時，對軍公教年金的原句表態，此表態也讓李來希號召部分退休軍公教出席1日挺韓造勢，如今韓澄清未主張恢復18%，她認為須說清楚兩件事。

洪慈庸在文中指出，首先，3年前啟動的年改，其一重點就是「18%優惠存款利息」，對年改「用一句『政府承諾要做』不可能不包含18%」，若是，「恐怕是對年改內容不了解」。

洪慈庸在文中提到，其次，就算不含18%，「原先年金制度的問題早已非同小可」，並指「原先具1995年前年資者才有18%優存，比例還不算高，年金改革的其他重點還包含所得替代率、樓地板、基數等等，那麼韓市長支持恢復的有包含這些嗎？」

洪慈庸在文中先陳述韓的口才優勢，但「政治要對人民負責，不管是否被誇讚。要執政、甚至選總統，就有義務給大家比『總目標』更清楚的說明」，帶大家理性討論，並感嘆「如果成為空話達人，會是台灣的損失」。

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