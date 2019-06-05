你挑書我付錢！鼓勵學生借書 建國科大這樣做…

2019-06-05 17:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕建國科技大學圖書館藏書逾35萬冊，為了鼓勵學生多利用館內資源，校方今天舉辦「你挑書、我付錢」挑書活動，提供5000多冊最新出版品的書籍讓師生挑選，館方今年預計購入約215萬元新書，書籍的選擇優先以學生挑選到的新書為主，會場上，學生選書後，書商送給學生神秘小禮物，其中之一棒棒糖造型的便條紙，有各種圖案，學生都很喜歡。

網路科技發達，閱讀走向無紙化、電子化，越來越多人不愛紙本書，校園大學生尤其明顯，為了鼓勵學生繼續和書本做朋友，建國科大圖書館除了每學期固定舉辦圖書借閱競賽，同時舉辦師生挑書活動，由各班導師或任課教師帶領學生到圖書館挑選由書商提供剛出版的新書樣書或影音出版品。

今天這項挑書活動師生反應熱烈，2000多名學生湧入圖書館選書，大家一起沉浸書香世界，讓會場洋溢濃濃的「書香味」，書商向學生介紹新書，學生挑自己想看的書，挑過的書只要註明自己的學號、班級，未來就會有優先的借閱權，學生只要有選書，還可獲得神秘小禮物，一群日本交換生對活動充滿好奇與興趣，也加入選書行列。

圖書館館長楊斐芬說，這次參加新書展示的圖書分為中文書、西文書、視聽出版品共3大類，選擇性很多，圖書館定期與敦煌書局合作，每週新出版上市的新書都會優先提供給圖書館，所以該館新書陳列區展示的新書都與國內各大書局新上架的圖書同步，不單師生和校友會來借閱，也開放友校學生借書。

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