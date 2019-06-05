鼎泰豐讓台灣人吃「格子籠雞蛋」動保團體呼籲消費者踴躍發聲

2019-06-05 16:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣動物社會研究會揭露年營收20億元的鼎泰豐，一盤要價290元的蛋炒飯用的卻是母雞受虐的格子籠雞蛋，而且相較英國門市使用的是友善的非籠飼雞蛋，給台灣人吃的卻是最低等、廉價的格子籠雞蛋，動社因此發起行動，邀請消費者打電話或線上反映，讓鼎泰豐知道民眾的意見。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，鼎泰豐頂著美名與光環，年營收高達20億元，口口聲聲在乎台灣消費者的權益與食材的品質，但是一盤要價290元的蛋炒飯，鼎泰豐用的竟是殘虐母雞身心、國際間已逐步淘汰的「格子籠」雞蛋，而且相較於英國門市使用友善經濟動物的非籠飼雞蛋，鼎泰豐對台灣與英國消費者，竟有不同的「待客之道」。

陳玉敏表示，動社追溯發現，鼎泰豐台灣門市目前使用的雞蛋，幾乎全數來自格子籠蛋雞場，反觀鼎泰豐於2018年在英國倫敦開設的門市，使用的雞蛋食材便是能保障消費者健康與動物福利的「非籠飼雞蛋（cage-free eggs）」，其實台灣目前非籠飼雞蛋產量早已足夠供應鼎泰豐所有門市所需，但鼎泰豐對台灣與英國消費者，竟有不同的「待客之道」。

動社從去年1月開始與鼎泰豐公司聯繫，陳玉敏指出，希望鼎泰豐秉持「品質是生命」的宗旨，落實企業社會責任，跟上全球重視經濟動物福利的潮流，將雞蛋食材逐步改為「非籠飼雞蛋」，溝通過程中，動社不斷強調，並沒有要求鼎泰豐在短時間內做出改變，而是希望協助鼎泰豐以使用非籠飼雞蛋為目標，提出階段性規劃與承諾，以符合鼎泰豐堅持高品質食材的理念。

陳玉敏表示，但溝通至今一年半，鼎泰豐不斷以「成本考量」、「要試菜」以及「看顧客意見」等理由拖延，一直到本月17日才回覆，先從蛋花湯及「視情況」從部分餐點採用少量非籠飼雞蛋，對於動社呼籲制定「非籠飼雞蛋」採購政策與落實期程，則完全不予回應，身為餐飲業「精品」指標，卻不願創造人、動物與環境多贏的品牌高度，鼎泰豐一再迴避企業社會責任，令人遺憾。

什麼是格子籠蛋場？動社表示，母雞一輩子被囚禁在約A4大小的籠子裡，狹窄的空間迫使牠們互相踩踏，完全剝奪母雞渴望安全就巢產蛋、沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼的天性與本能。也就是說，每天有上萬隻母雞因為鼎泰豐的選擇而受虐，在不見天日、擁擠不堪的鐵籠中成為產蛋機器。

陳玉敏說，由於鼎泰豐回覆他們「會看顧客的反應決定！」呼籲台灣消費者，不要讓企業糟蹋自己的權益，一起告訴鼎泰豐，「鼎泰豐，我要非籠飼雞蛋！」呼籲鼎泰豐盡速制定全面使用「非籠飼」雞蛋的政策與期程，讓鼎泰豐聽到消費者的聲音。

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