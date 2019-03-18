「鼎仔」商標涉侵權 文創公司告贏鼎泰豐

2019-03-18 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕寶來文創開發公司過去製作包括「鼎仔」等Q版公仔供知名餐廳鼎泰豐使用，不過雙方合作結束後，鼎泰豐卻沒經授權就將「鼎仔」申請為商標，還用於春酒場合，遭寶來提起侵權告訴。台北地方法院認定，鼎泰豐侵權成立，判罰6萬元。

根據《蘋果》報導，寶來公司指控，「包仔」、「籠仔」與「鼎仔」三款Q版公仔的著作權是寶來所有，雖然設計出這些公仔的顏姓設計師已跳槽至鼎泰豐，但是寶來與顏姓設計師簽約時明定，在顏姓設計師2009年至2011年任職期間設計的物品，著作權歸寶來所有。

雙方合作關係結束後，鼎泰豐不但將「鼎仔」拿去申請商標，顏姓設計師也在2012年的春酒布幕上繪製「鼎仔」圖像，因此控告顏姓設計師、鼎泰豐及其負責人楊紀華違反《著作權法》。

顏姓設計師表示，當時她應主管要求製作布幕，認為「鼎仔」的圖案適合，不知道這樣做是犯法。楊紀華則以公司分層管理為由表示，不清楚公司使用Q版公仔的細節。

檢方認為，顏姓設計師擅自在春酒布幕上繪製「鼎仔」構成重製罪，而鼎泰豐也須負上連帶責任，因此依違反《著作權法》起訴鼎泰豐及顏女。審理時，顏姓設計師一度否認非法重製，她聲稱寶來有默許她在鼎泰豐使用「鼎仔」，且「鼎仔」是她在寶來未完成的著作，因此屬於合理的使用範圍。

法官認為，顏姓設計師曾與寶來簽署保密契約，並清楚任職期間所有著作的著作權均屬寶來所有，跳槽至鼎泰豐後，卻沒有經過寶來授權，擅自重製「鼎仔」，故意重製動機明確。況且，在2間公司簽署公仔商品立體商標註冊的同意書中，鼎泰豐獲允許的範圍僅有「包仔」、「籠仔」，並沒有「鼎仔」，法官依此認定顏姓設計師侵權犯行明確。

法院判決時考量，顏女最後有認罪且有悔意，因此判她拘役30天，可易科罰金3萬元，鼎泰豐則判罰6萬元。全案仍可上訴。

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