清晨的驚喜！埔里虎頭山出現美麗七彩光圈

2019-06-05 09:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣山區連日午後降雨，天空的雲霧也成搶鏡高手，今天清晨埔里鎮虎頭山的山嵐飄渺，似乎即預告將有大景報到，也吸引許多愛好攝影民眾上山取景，果不其然日出後光線映照在覆蓋埔里盆地的霧氣上，立即出現七彩的光圈，超美景象讓人直呼是早起爬山運動的最佳禮物！

埔里鎮虎頭山海拔約600公尺，交通便利，除了能就近觀賞小鎮夜景，天氣條件配合下，不必辛苦爬上2、3000公尺的高山，清晨還能一睹壯麗雲海，最近幾天受滯留鋒面影響，埔里鎮午後常有較大雨勢，已累積了不少水氣，隨著鋒面北抬，今天一早陽光露臉，水氣逐漸抬升，完整覆蓋在盆地上空，在陽光照射下，再次呈現美麗的七彩光圈，有人稱觀音圈或耶穌圈，還能遠眺日月潭的慈恩塔，讓早起運動民眾驚豔。

如此美景也吸引許多攝影玩家早早在虎頭山飛行傘起飛場架起腳架、相機守候，拍下天時、地利相互配合的大自然美景。

攝影玩家陳琪元也在臉書分享拍到觀音圈的喜悅，他說今天的天氣狀況配合得恰到好處，埔里盆地的水氣夠厚，清晨6時30分左右太陽剛露出中央山脈，高山的雲霧不多，光線能夠直射而下照在雲海之上，就出現七彩的觀音圈，而且時間持續長達近半小時，直到霧氣逐漸消散，大家才心滿意足下山。

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