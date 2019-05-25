遊客取水傳愛活動 日月潭慈恩塔「止渴」

2019-05-25 17:05

〔記者謝介裕／南投報導〕日管處今日結合救國團日月潭青年活動中心舉辦「玄奘取水、慈恩傳愛」活動，除了台灣在地遊客，也獲外國遊客熱烈響應，該處特別提醒民眾將「愛」的力量傳遞下去，最好1次拿2瓶，1瓶自用，另1瓶則拿到慈恩塔與大眾結緣分享，讓沒有帶水的遊客也可享用慈悲水的清涼及解渴！

日管處伊達邵管理站主任陳逸全指出，慈恩塔因地勢偏遠沒有自來水，所以無法裝設飲水機，某一天，1名媽媽帶小孩爬日月潭慈恩塔步道卻忘記帶水，母子都口渴難耐，只好向志工詢問是否有水可喝，志工見狀遂將自帶的水送其母子，但因水量不足2人飲用，最後其母忍著口渴而給其孩子飲用解渴。

該處得知此事後，十分感動，便在今日舉辦「玄奘取水、慈恩傳愛」活動，結合玄奘取經與分享大愛精神，將1440瓶水放置玄奘寺主廳供人自取，但每人須拿2瓶，1瓶自用、1瓶要攜帶上慈恩塔放入傳愛箱，與大眾分享這瓶「慈悲水」。

陳逸全說，該活動獲石城實業公司支持捐贈慈悲水60箱共1440瓶，雖然玄奘寺大殿平常就提供慈悲水與大眾結緣，但配合此次活動便更換特製包裝瓶「慈悲水」，且有紅、橘、紫、綠4種顏色，也呼應了佛教四無量心的「慈、悲、喜、捨」精神，進而讓來到日月潭遊玩的遊客，均能達到「Relax放鬆」、「Release釋放」、「Renew更新」、「Refresh恢復」、「Recharge充電」、「Refine純淨」等「6R新生活運動」的目的。

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