盧秀燕要醫院免費肺癌篩檢 網友噓：強迫「不樂之捐」

2019-06-04 23:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕兌現選舉支票，找來15家醫療院所提供2200個名額，要幫交警、義交、義警及民防人員免費肺癌篩檢。但傳有醫院批評不樂之捐，盧秀燕則說各醫院「爭相想加入」。新聞被轉貼至PTT，網友大酸「秀燕政見，硬凹醫院實現」、「有權的人要求的樂捐，就是公然施壓與恐嚇」、「繼花博免錢又一力作」。

盧秀燕昨召開記者會宣佈，台中市近2年罹患肺癌上升率高於全國平均值，將針對交警、義交、義警及民防等高風險警務人員，提供免費低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，由中市15家醫院提供2200個公益名額。

不過隨即傳出，有醫院私下抱怨，低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢平均費用在3500元到7000元間，15家參與醫院提供30到300個不等名額參與，市府不編列預算卻硬推政策，根本是不樂之捐。

盧秀燕則澄清說，上述人員站在路口執勤，常吸入交通工具排放廢氣，是肺癌高危險群，大規模肺癌篩檢不僅是公益，也是醫療研究，因此醫院深感興趣，也「爭相想加入」。盧秀燕也強調，今年市府預算是去年編列，明年市府會編足經費幫交警、義交健檢。

市長選舉支票，由醫院埋單引發不滿，不少網友在PTT留言表示，「我請客你出錢」、「讓我想到高中時，身材高壯的同學總是對著地上鼻青臉腫的同學說：這是你送我的，可不是我強迫你的，對不對？」、「韓導頂多是不做事喊口號，盧市長卻是強迫樂捐」、「有權的人要求的樂捐，就是公然施壓與恐嚇」，甚至大罵「史上最垃圾中央處理器」。

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