中市重大刑案連環爆 議員：「市長換新，治安換黑」

2019-05-28 15:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市近期接連發生多起重大治安事件，台中市議員陳淑華今日表示，接到很多市民抱怨「市長換新，治安換黑」、「市長無能，累死警察」，市長盧秀燕對治安只會在媒體前講空話、毫無作為，擔心治安走回頭路。

市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤、邱素貞表示，盧秀燕就職後，不到半年時間，台中市重大治安事件、指標刑案每隔幾個禮拜就會爆出一件，包括槍擊殺人案、擄人殺人案件、銀行搶案、街頭大亂鬥等，尤其日前光天化日下的茶館槍殺案波及無辜民眾，給市民非常大的衝擊，市民抨擊「市長換新，治安換黑」。

陳淑華指出，警察局長並未更動，各分局長、各派出所主管、警員只有正常調動、退休，治安業務也照例行辦理，為何會頻頻爆重大刑案？「問題出在換了市長」，因為市長無能，對治安只會在媒體前講空話、毫無作為，導致治安連爆、累死警察。

警察局則表示，今年1至5月的整體治安表現平穩，至5月26日止，各類刑案均大幅減少，重大刑案更大幅減半，包括全般刑案發生9197件，較去年同期減少1024件（-10.02％），破獲率93.13％；暴力犯罪發生17件，較去年同期減少18件（-51.43％），破獲率105.88％（含破獲去年積案）。

警察局也表示，每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標案件發生數」、「全般竊盜發生數」及「詐欺犯罪發生數」，台中市均為六都最低，顯示台中市各項治安防制策略及作為奏效，整體治安維護成效良好。

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