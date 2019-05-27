中火用「中部人的肺發電」？ 議員諷盧秀燕口水治空污

2019-05-27 19:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕曾怒斥大量使用火力發電，根本是「用中部人的肺在發電」。市議員林德宇今（27）日在議會詢問衛生局長曾梓展「肺可以發電嗎？」曾明快回答「不可以」。林諷指盧，空污改善無方，把問題推給「用肺發電」，是用口水治空污。

林德宇說，盧秀燕的空污改善扯過「警察的維安交管」，上月底還為了民進黨禁用核電，直指「用中部人的肺在發電」，請曾梓展就其醫學系畢業、耳鼻喉科執業醫師的背景說明「肺可不可以發電」？曾馬上回應「不可以」。

林又說，前環保署空保處長楊之遠投書指出空污兇手不只是電廠，現在是多元汙染物的年代，不要只是針對PM2.5，問題更絕非只是電廠，包括工廠、交通工具都是，空污都要全面控管，盧秀燕卻推給「用肺發電」。

林德宇批評，空品區改善有沒有採取區域聯防，有沒有績效管制？每天都在講中火，但轄區裡面空品的空污改善有沒有做？空品改善目標是什麼？降低期程要拿出來。盧秀燕就職6個月，只會用口水治理空污，沒有具體成果。

環保局表示，盧市長治防治空污以先公後私、先大後小原則，並提出13項優先執行重點，1至4月空氣品質不良（AQI>100）天數平均為15.8天，相較去年同期28.6天，減少約4成天數，皆是市府因應空污管制之具體成果。

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