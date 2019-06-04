端午走一趟新住民市集 體驗「粽情粽義」

2019-06-04 20:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「粽子」在亞洲十分普遍，但其口味、形狀和節慶習俗各有不同，因應端午節連續假期，屏東縣政府社會處在6月9日邀請3位來自不同國家的民眾設攤，在「新住民市集」透過各國不同的粽子風情體驗異國文化。

來自越南的新住民蘇玉英說，粽子是越南人民的傳統餅類，是過年期間不可或缺的供品，拜粽子的涵義是表現孩子對祖父母、祖先和天地的感激之情，越南粽普遍有兩種形狀，一種是圓柱形的「南越粽」，另外一種是正方形「北越粽」，內餡大致相同，包括糯米、綠豆、豬肉和竹葉或芭蕉葉。

泰國新住民徐麗麗表示，泰國通常在祭祀和潑水節時會拜粽子，象徵能帶來好運，一生順遂燦爛，泰國粽以甜味為主，在包粽子前會先將糯米泡在椰汁，再用芭蕉葉包成立體三角形蒸熟，早期有蜜椰子和綠豆餡，現在使用的餡料變成多樣化。

縣府社會處表示，為了讓當天參加活動的民眾體驗各國端午意境，當天市集更有3個多元文化體驗攤位，有來自中國的林峰要教大家做木藝創意香包、來自印尼的馬月娥要用印尼傳統椰粽編織法製做印尼魚胸章，還有來自泰國的徐麗麗要以泰式包粽的方式將一塊錢包在裡面象徵祈福，讓民眾藉由體驗不同的包粽手法，更深刻了解各國文化之差異性與特色。

社會處也表示，新住民市集除了可以大啖異國美食，國際村的氛圍更讓不同年齡、族群的人有了共同的交集，新住民市集活動固定於每月第2週星期日下午2點到6點於孫立人將軍行館辦理，民眾也可至屏東縣政府官網或臉書「WOW 新住民市集」關注活動訊息。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法