寶寶迫不急待！竹市爸媽產房辦結婚登記雙喜臨門

2019-06-04 13:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市一對已訂婚的情侶小傑和小婷原訂相識7週年時登記結婚，沒想到女方肚中寶寶也急著想出來，5月28日當天因肚子陣痛緊急送醫，為擔心孩子出生後無法填父親欄，小傑趕緊到東區戶所請戶所人員協助辦理結婚登記，戶所人員急奔醫院產房為兩人辦妥結婚登記，後來孩子順利在6月2日出生，讓小傑與小婷這對新人雙喜臨門，喜迎寶寶。

新竹市東區戶所表示，5月28日當天小傑身體全濕透且焦急跑進戶所內，告訴戶所人員「老婆快生了，拜託幫我們到醫院辦結婚登記！」後經戶所人員安撫，才了解原來小傑與未婚妻小婷原訂在兩人相識7週年當天到戶所辦理結婚登記，沒想到，但未婚妻肚子裡的寶寶也急著在這天來報到，因緊急送醫，妻子無法前來，才會由他趕到戶所請求協助。

戶所人員得知此情況，急奔台大醫院新竹分院產房替兩人完成結婚登記儀式，事後小婷在醫院安胎幾天後，寶寶順利在6月2日出生，讓小傑和小婷這對新人喜迎寶寶、樂當新手爸媽。

竹市東區戶政事務所表示，小傑和小婷從國中相識相戀已7年，兩人約好要在5月28日認識7週年這天到戶所辦理結婚登記，但已懷孕32週5天的小婷肚子開始陣痛，感受到孩子迫不及待想出來，於是兩人趕往台大醫院新竹分院，經醫師診療後，判斷需住院安胎。

因小婷送醫後須臥床安胎，無法下床，但兩人還未辦理結婚登記，擔心若孩子出生，無法登記父親欄，才讓小傑小婷格外心急，小傑說，為讓孩子知道父母都很期待他的出生，即使臨盆在即，一定要辦好結婚登記，才緊急到戶政事務所尋求協助。

民政處東區戶政事務所表示，想辦理結婚登記的新人，應準備結婚書約、國民身分證及戶口名簿，需親至任一戶政事務所辦理。但若有特殊原因像臥床行動不便等，無法親自辦理者，可由新人一方向醫療院所所在地戶政事務所申請到院服務。

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