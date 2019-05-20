520要你幸福成婚！ 桃園266對新人甜辦結婚登記

2019-05-20 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕5月20日取其諧音520具有「我愛你」的意涵，許多結婚新人會選擇這天來登記結婚，以互表愛意與緣定此生的特殊意義，桃園市政府民政局戶政科統計，今日全市13區戶政事務所共受理266對新人辦理結婚登記。

其中，龍潭區戶政事務所規劃辦理「520要你幸福成婚─登記送祝福」活動，安排樂團及幸福過三關等活動，並提供中、日、韓等多款禮服換裝三連拍、結婚證書夾燙金DIY及抽抽樂等，讓前來辦理結婚登記的新人感覺又驚喜又幸福洋溢，留下難忘回憶。

520登記結婚櫃檯前，龍潭區戶政所邀請桃園市胡琴協會現場演奏幸福浪漫樂曲，還有去年520結婚登記新人吳先生祖孫三代，也到場傳承分享三代同堂，闔家歡樂的幸福感動。

龍潭區戶政事務所主任陳彩紅表示，市府為倡導「樂婚、願生、能養」以及祖孫三代幸福同堂的家庭觀念，透過「520要你幸福成婚─登記送祝福」活動，希望鼓勵民眾樂於結婚生子共組幸福家庭。

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