嘉義縣市3對預約同婚登記 結婚書約格式符合要件即可

2019-05-23 21:31

〔記者陳璟民、林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕「司法院釋字第748號解釋施行法」明天（24日）實施，嘉義縣有兩對同性戀人預約明依此法登記結婚，嘉義市有一對預約後天申辦；至於同婚書約格式，內政部今在官網指「只要符合有2位結婚人及2位證人簽名的要件規定，書約不拘格式」；嘉義縣、市政府民政官員都說，將按戶政司的規範受理同婚登記，戶政系統由內政部全國統一更新上線。

依內政部戶政司「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，同性結婚的雙方互稱「配偶」，其與他方的親屬間互稱「家屬」；繼親收養者，該子女的雙親欄稱「父，養父」或「母，養母」；國人與全球26個同性婚姻合法國家或地區的外籍人士，得辦理同性結婚登記。

又，同性結婚者可準用現行異性結婚登記異地辦理、預約假日結婚，也可準用結婚日前3個辦公日內向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日的規定；同性結婚者得為繼親收養，其收養事件經法院裁定確定後，沿用現行收養登記作業辦理，如未來辦理終止同性結婚登記，該未成年子女權利義務的行使或負擔登記，可沿用現行登記作業方式辦理。

行政院長蘇貞昌今在臉書貼文，強調政府遵守去年公民投票的要求與大法官的釋憲，「民法婚姻一字不動，限定一男一女、一夫一妻」，完全不影響異性戀者的權利、家庭稱謂與價值，另外訂立專法成全同性戀者可以登記結婚，追求幸福。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法